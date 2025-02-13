Культура

Традиционную культуру Псковщины в формате спектакля покажут в музее-заповеднике

Псковский музей-заповедник вместе с молодежным театром «Гротеск» подготовил для маленьких псковичей спектакль «Сказки Бабушки Печки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Гостей ждет путешествие трех школьных подружек со множеством испытаний. Герои из-за шалости оказались в XVII веке в белокаменных палатах купца Постникова. И теперь им придется воспользоваться своей смекалкой, знаниями и воображением, чтобы вернуться назад.

Спектакль пройдет 23 февраля в 16:00 во Дворе Постникова, улица Олега Кошевого, дом 2.

Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.