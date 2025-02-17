Культура

Студенты псковского колледжа искусств выступили в военном госпитале

Концертную программу «Во славу Отечества» представили военнослужащим студенты Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

В преддверии Дня защитника Отечества в госпитале состоялся концерт, на котором присутствовали военнослужащие, проходящие лечение, а также сотрудники медицинского учреждения. В ходе мероприятия были исполнены песни и стихи, посвящённые Родине, любви, солдатской службе и дружбе. Концерт был организован в рамках совместного проекта колледжа искусств и Псковского отделения Союза женщин России.

Кроме того, в преддверии праздника преподаватели, сотрудники, студенты и родители студентов колледжа приняли участие в подготовке подарков для военнослужащих срочной службы, которые включали в себя книги, сладости и авторские открытки.