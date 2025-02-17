Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный бардак
Господин Рейтингомер
Что будет с больницей и с нами?
Разукрасили
10 лет с правом переписки
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
 
 
 
ещё Культура 17.02.2025 11:590 Х Сретенский бал в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.02.2025 18:390 Поэта, которому Пушкин хотел вольно подражать и в стихах, и в верховой езде, представляет #историческая_полка_Михайловского 18.02.2025 18:060 Работу художника Юрия Вороненко разыграют на открытии выставки в Пскове 18.02.2025 17:360 Музеи Псковской области передадут монеты на создание памятника героям войны 18.02.2025 17:040 Масленичные гуляния пройдут в Палатах у Сокольей башни в Пскове 18.02.2025 13:320 «Брыкающиеся» бабоньки и соломенный пастух Овласий: «Михайловское» ждёт гостей на Масленицу
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 11.02.2025 14:045 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве 13.02.2025 14:323 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Музеи Псковской области передадут монеты на создание памятника героям войны

18.02.2025 17:36|ПсковКомментариев: 0

В Музее Победы 23 февраля состоится торжественная передача более одной тонны монет, собранных Краеведческим музеем города Великие Луки и Псковским музеем-заповедником в рамках всенародной акции «Живая память благодарных поколений», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Музей Победы

Акция организована при поддержке Музея Победы, фонда имени Алексея Талая, фонда «Единое Отечество» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Участниками акции стали более 130 музеев из 55 российских регионов, от Калининграда до Амурской области.

Из сплава собранных монет будет создан памятник, посвященный героизму советского солдата во время Великой Отечественной войны. Генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник отметил, что акция открыла возможность каждому внести свой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге советского народа.

 

На торжественной церемонии в музее на Поклонной горе ожидаются участники, включая генерального директора Музея Победы Александра Школьника, учредителя благотворительного фонда имени Алексея Талая Алексея Талая и представителей Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 101 человек
18.02.2025, 19:070 16 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области на прошлой неделе 18.02.2025, 18:550 Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда своему напарнику во время заготовки леса в Порхове 18.02.2025, 18:390 Поэта, которому Пушкин хотел вольно подражать и в стихах, и в верховой езде, представляет #историческая_полка_Михайловского 18.02.2025, 18:300 Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.02.2025, 18:240 Часть Кузнецкого моста в Пскове будет закрыта для движения до вечера 18 февраля 18.02.2025, 18:150 Приставы вынудили сорвавшего строительство ограждений в детском центре в Печорах подрядчика вернуть аванс 18.02.2025, 18:080 Сотрудница Великолукской больницы подозревается в получении «откатов» 18.02.2025, 18:060 Работу художника Юрия Вороненко разыграют на открытии выставки в Пскове
18.02.2025, 18:000 В Опочке прошел областной турнир по шахматам среди команд школ-интернатов 18.02.2025, 17:550 «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? ВИДЕО 18.02.2025, 17:530 Квесты и квизы проводят в Псковской области волонтеры 80-летия Победы 18.02.2025, 17:480 ЦБ выявил более 170 тысяч номеров телефонов, которые использовали мошенники
18.02.2025, 17:470 Проект устройства освещения на участке дороги в Острове изготовят до конца года 18.02.2025, 17:451 Персонал хирургического отделения в Себеже пытались сократить с нарушением законодательства – профсоюз 18.02.2025, 17:410 В ГД предложили поощрять учителей за достижения обучающихся 18.02.2025, 17:360 Музеи Псковской области передадут монеты на создание памятника героям войны
18.02.2025, 17:210 Вышка сотовой связи горела на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 18.02.2025, 17:090 Соцсети помогают «Росгосстраху» быстрее решать проблемы клиентов 18.02.2025, 17:070 Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой 18.02.2025, 17:040 Масленичные гуляния пройдут в Палатах у Сокольей башни в Пскове
18.02.2025, 17:030 Марина Гаращенко: Проект новой поликлиники в Псковском районе появится в ближайшие полгода 18.02.2025, 16:520 До -11 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 19 февраля 18.02.2025, 16:500 Островича подозревают в фиктивной регистрации четырех граждан Армении 18.02.2025, 16:450 Подрядчик о трудностях обновления бывшего здания «Октября» в Пскове и о необычных решениях
18.02.2025, 16:330 Несколько домов на Запсковье остались без света из-за повреждения кабеля 18.02.2025, 16:320 Псковичам дали советы по защите конфиденциальности в Интернете 18.02.2025, 16:230 Объемы медицинской помощи рассчитываются из количества населения – Марина Гаращенко 18.02.2025, 16:160 Перспективы пляжного отдыха на Черном море обсудят после заключения Роспотребнадзора
18.02.2025, 16:040 Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 18.02.2025, 15:550 В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва 18.02.2025, 15:450 Великолучанин разъезжал на автомобиле «ИЖ» в нетрезвом состоянии 18.02.2025, 15:400 В день рождения композитора Модеста Мусоргского в Пскове выступит Мариинский театр
18.02.2025, 15:320 Станислав Стармолотов стал участником стратегической сессии федерального дорожного агентства 18.02.2025, 15:250 Программу маткапитала продлили до 31 декабря 2030 года 18.02.2025, 15:190 Александр Боярков: 51-й фестиваль русской музыки в Пскове будет посвящен фольклору 18.02.2025, 15:000 Голикова: России предстоит заместить 10,1 миллиона работников до 2030 года
18.02.2025, 14:480 Власти Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве с парком «Патриот» 18.02.2025, 14:350 Госдума приняла закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года 18.02.2025, 14:240 Конкурентоспособность школ стала темой финала конкурса «Учитель года» в Пскове 18.02.2025, 14:210 Хирургические отделения в районах часто существуют только на бумаге — Марина Гаращенко
18.02.2025, 14:170 Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе 18.02.2025, 14:020 «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края. ВИДЕО 18.02.2025, 14:000 В Псковской области построят новые железнодорожные разъезды 18.02.2025, 13:580 Межрегиональный Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках
18.02.2025, 13:440 Дмитрий Белюков: Юбилей Музея спорта Псковского края отметят скромно 18.02.2025, 13:380 Сокращённой рабочей недели в связи с Днём защитника Отечества не будет 18.02.2025, 13:360 Большинство псковичей предпочитают блины с мясной начинкой — опрос 18.02.2025, 13:340 Мобильная связь появилась у полярников на антарктических станциях Мирный и Восток
18.02.2025, 13:320 «Брыкающиеся» бабоньки и соломенный пастух Овласий: «Михайловское» ждёт гостей на Масленицу 18.02.2025, 13:190 Базу отдыха «Нептун» обновляют в Куньинском районе 18.02.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? 18.02.2025, 12:590 Оказание услуг ГИМС в Гдове будет временно приостановлено
18.02.2025, 12:560 Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде отказ в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове 18.02.2025, 12:470 Музей спорта Псковского края планирует расширяться 18.02.2025, 12:410 Уроки мужества и акции проходят в Псковской области ко Дню защитника Отечества 18.02.2025, 12:380 На вопросы псковичей отвечали сразу два сенатора в приемной «Единой России»
18.02.2025, 12:270 Дмитрий Белюков: Факел эстафеты Олимпийского огня стал первым экспонатом Музея спорта Псковского края 18.02.2025, 12:190 Россиян предупредили о схеме мошенников, направленной на школьников 18.02.2025, 12:120 Обновленный офис ВТБ открылся в Пскове на улице Некрасова 18.02.2025, 12:092 Елена Уткина: Чем крупнее больница, тем доступнее и качественнее медицинская помощь
18.02.2025, 12:090 Имярек 18.02.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края 18.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 февраля 18.02.2025, 11:590 МегаФон усилил безопасность популярной ювелирной сети
18.02.2025, 11:520 Псковские таможенники сорвали план водителя автобуса подзаработать на доставке лекарств 18.02.2025, 11:500 Игорь Дитрих: Объединение больниц назрело еще 20 лет назад 18.02.2025, 11:410 Пробежку по набережным в комфортном темпе организуют в Пскове 18 февраля 18.02.2025, 11:240 Скоростной катер для перевозки пассажиров по реке Великой проверили спасатели
18.02.2025, 11:150 «Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области? 18.02.2025, 11:110 Застройщик «Монолит» задолжал псковской налоговой более миллиона рублей 18.02.2025, 11:030 ЦБ РФ получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финкомпании в 2024 году 18.02.2025, 11:020 Сенатор Наталья Мельникова присоединилась к вязанию носков на фронт
18.02.2025, 10:530 Функционеру экстремистской организации по результатам работы псковского управления ФСБ закрыт въезд в РФ 18.02.2025, 10:450 «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края 18.02.2025, 10:380 Татьяна Никитина возглавит управление информационной политики правительства Псковской области 18.02.2025, 10:350 При пожаре порховской деревне Старые Буриги погибли хозяин дома и сосед
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru