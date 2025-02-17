Культура

Музеи Псковской области передадут монеты на создание памятника героям войны

В Музее Победы 23 февраля состоится торжественная передача более одной тонны монет, собранных Краеведческим музеем города Великие Луки и Псковским музеем-заповедником в рамках всенародной акции «Живая память благодарных поколений», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Музей Победы

Акция организована при поддержке Музея Победы, фонда имени Алексея Талая, фонда «Единое Отечество» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Участниками акции стали более 130 музеев из 55 российских регионов, от Калининграда до Амурской области.

Из сплава собранных монет будет создан памятник, посвященный героизму советского солдата во время Великой Отечественной войны. Генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник отметил, что акция открыла возможность каждому внести свой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге советского народа.

На торжественной церемонии в музее на Поклонной горе ожидаются участники, включая генерального директора Музея Победы Александра Школьника, учредителя благотворительного фонда имени Алексея Талая Алексея Талая и представителей Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.