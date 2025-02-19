Культура

Россию нельзя представить без Масленицы – Светлана Мельникова

Масленицу отметят в Псковском музее-заповеднике 2 марта. Об этом генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Скоро Масленица, мы прекрасно понимаем, что это праздник с долгой дохристианской традицией. Но представить Россию без Масленицы просто нельзя. Это радостный праздник. Это очень интерактивный праздник. Начинаешь рассказывать о том, что блинчик, который вы едите, это символ, это солнышко, люди встречают весну. Программа наша называется очень забавно: "Коза идет, весну на ногах несет"», – рассказала Светлана Мельникова.

Она уточнила, что программа пройдет 2 марта в Палатах у Сокольей Башни, начиная с 12.00.