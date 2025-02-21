Культура

Свыше 1,5 тысяч экскурсий провел изборский музей

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» в 2024 году провели 1502 экскурсии и 276 интерактивных программ, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода — специалистов, которые знакомят посетителей с экспозициями музеев и выставок, рассказывают о различных достопримечательностях и помогают туристам погрузиться в атмосферу города или страны. Поздравляем коллег с Всемирным днём экскурсовода. Желаем всем профессионального роста, стремления к новым знаниям, неиссякаемого источника бодрости, сил и вдохновения», - отметили в музее.

Мы всегда рады видеть всех в Изборске, в музее-заповеднике каждый экскурсовод не просто проводник, но радушный хозяин, принимающий дорогих гостей, добавили в музее.