Культура

О необыкновенном пушкиногорском храме рассказала сотрудник «Михайловского» на Национальной конференции «Экскурсионная деятельность и туризм»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» приняли активное участие в работе VII Национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Так, конкретизировали в музее, специалист экскурсионного отдела Пушкинского заповедника Елена Дмитриева, студентка кафедры философии и теологии ПсковГУ, выступила на секции «Духовное краеведение, паломничество и культурно-познавательный туризм на Земле Псковской» с докладом «Необыкновенная церковь иконы Казанской Божией Матери в посёлке Пушкинские Горы». При подготовке своего выступления Елена Дмитриева использовала малоизвестные материалы, в том числе документы из личного архива настоятеля Казанской церкви священника Михаила Иванова, рассказали в музее.

Выступление Елены Дмитриевой. Фотография предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Кроме того, в работе круглого стола «Особо ценные памятники как фактор разнообразия культурного пространства», участвовала руководитель отдела музейного проектирования и координации Пушкинского заповедника Елена Шур. В музее уточнили, что этот круглый стал в рамках конференции был организован Службой управления объектами всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества в составе псковского областного Научно-производственного центра по охране памятников. В своём коротком выступлении среди прочего Елена Шур обратила внимание коллег на новые программы, разработанные специалистами «Михайловского», в том числе и для юных посетителей музея (например, к 200-летию создания Пушкиным трагедии «Борис Годунов»).

Напомним, что VII Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» прошла в Пскове 20 и 21 февраля. В её программу традиционно были включены работа по секциям, круглые столы и тренинги. Среди организаторов конференции — Псковский государственный университет и Псковский областной союз туриндустрии. Поддержали мероприятие Министерство науки и высшего образования РФ, Северо-Западное отделение Российского союза туриндустрии, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, Туристский информационный центр Псковской области, Псковское региональное отделение Русского географического общества, другие организации и ведомства.