Культура

В российском прокате возрастет число фильмов американского производства

В России до конца 2025 года официально выйдут минимум 42 американских фильма. Всего две недели назад в этом списке было всего 35 названий. Российские дистрибьюторы не исключают возвращения в ближайшее время голливудских студий в связи с новым этапом отношений России и США.

На Европейском кинорынке, который только что прошел одновременно с 75-м Берлинским международным кинофестивалем, верят в скорое возвращение мейджоров, сообщил «Известиям» источник. Еще один собеседник сообщил, что российские кинокомпании заключили ряд сделок по зарубежным релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты, пишут «Известия».

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что уход крупных западных киностудий с российского рынка был политическим жестом, а не результатом введенных санкций. Он также напомнил, что, кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и многие европейские правообладатели не прекращали работать в России, их фильмы продолжают легально выходить в кинопрокат и онлайн.