Культура

Курс на весну берёт «Михайловское» после санитарного дня

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает о том, что завтра, 25 февраля, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, а также во всех выставочных залах научно-культурного центра — плановый санитарный день, последний этой зимой. Гости заповедника при этом свободно могут гулять по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского.

Фото Николая Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Далее музей вернётся к работе в обычном для так называемого «низкого сезона» режиме. В «Михайловском» особо отметили, что март здесь всегда богат на события. Так, кроме традиционных обзорных и тематических экскурсий, жители и гости Святогорья смогут побывать на нескольких концертах, в том числе к Международному женскому дню 8 марта и к дню рождения заповедника, 17 марта. Последний из этих концертов, в частности, будет дан силами петербургских музыкантов, альтиста Александра Шелковникова и пианистки Юлии Маллале; гости из северной столицы планируют исполнить в «Михайловском» пьесы Шуберта, Шумана, Энеску. Запланированы в заповеднике на март и новые выставочные проекты, другие программы и акции для детей и взрослых.

Подробнее с календарём событий на последние дни февраля и на предстоящий март можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».