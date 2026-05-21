Органную музыку трех веков смогут услышать псковичи 23 мая

Концерт органной музыки из цикла «Три столетия органной музыки» состоится в субботу, 23 мая, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

На концерте выступит лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года-2023» в номинации «Дебют» Лилия Печенкина.

В программе концерта прозвучат органные произведения XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Шарля-Мари Видора и Жана Ариста Алена.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.