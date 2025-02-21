Культура

Снять проклятие

У еще одного прекрасного, но годами разрушавшегося объекта культурного наследия - Дома Батова - появились шансы на жизнь. Нашелся инвестор, который уже заключил договор аренды с собственником здания, Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, и намерен сделать в нем современный бутик-отель.

Поможет ли это воскресить для жизни Дом Батова, и насколько реальны планы по современному приспособлению памятника, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Последний хозяин

Дом Батова находится на Завеличье, на левом берегу реки Великой. Эта часть города сформировалась еще в средневековье и упоминается как предместье Пскова в летописях XIV века. В XVII веке это место называлось Завелицкой сотней, а Изборская улица (ныне Конный переулок) была главной магистралью, связывавшей Псков с ближайшими укрепленными поселениями (Камно, Изборск) и городами Прибалтики. У переправы через реку Великую сложился церковный приход, центром которого стал храм Успения Богородицы с Пароменья (сначала деревянный, а с 1521 года – каменный).

Известно, что каменные здания на бойком месте у переправы существовали уже в XVI-XVII веках – это были гостиные дворы иностранных купцов, ведущих торговлю с Псковом, а в конце XVII - начале XVIII вв. здесь появились жилые дворы с каменными палатами, принадлежавшие состоятельным псковским купцам.

Свое название Дом Батова получил по имени последнего владельца - Петра Дионисиевича Батова, купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Пскова.

История купца Батова известна многим псковичам. Он родился за пределами Псковской губернии, а приехав в Псков, устроился помощником богатого купца-старообрядца Василия Николаевича Хмелинского. Последнему принадлежал, в том числе, комплекс жилых и хозяйственных построек на левом берегу Великой. Дочь Хмелинских Елизавета влюбилась в нового работника, но отец запретил влюбленным встречаться. Тогда молодые люди сбежали в Москву, где обвенчались. Василию Николаевичу пришлось простить дочь.

После смерти тестя в 1899 году Петр Батов продолжил семейное дело. Он был гласным городской Думы, почётным блюстителем городской богадельни на Завеличье, членом советов Вольного пожарного общества и общества сельского хозяйства.

Помимо прочего Петр Батов владел лесами в Порховском уезде. Эти владения сыграли роковую роль в его судьбе. Как-то в лесу был пойман на краже один из местных крестьян. По обычаям того времени вора высекли. Когда же произошла революция, Петр Дионисиевич, раздав деньги рабочим и оставив жену при доме, решил пешком уйти в Эстонию. Но по дороге его нагнала повозка с крестьянином. Это был воришка из порховского леса, который узнал его. Батова отправили в Псков, где вскоре приговорили к смерти.

Согласно одной из легенд, перед расстрелом Батов проклял место, где был его дом, сказав, что при новой власти ничего там не будет расти и ничего не будет построено.

Дом с мозаикой

Между тем, в начале XX века Дом Батова был настоящим украшением Пскова. И последний владелец дома приложил немало усилий к его реконструкции. В 1910-е годы у северо-западного фасада на месте веранды была возведена двухэтажная каменная башня с куполообразным завершением. Также был построен новый кирпичный двухэтажный дом по проекту городского архитектора Эдуарда Гермейера, который объединили со старым домом. Декор северного крыла здания решен в стиле модерн, а его самой яркой деталью является уникальное живописное панно из майоликовых плиток, изображающее Псковский кремль с собором и плывущие по реке суда. Яркая и в то же время как будто парящая мозаика оживляет серую строгость здания.

«Декоративное панно - конечно, изюминка этого здания», - говорит искусствовед, председатель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева. По ее словам, мода на украшение фасадов майоликами пришла из столиц. В архитектурном оформлении фасадов участвовали многие выдающиеся художники, такие, например, как Михаил Врубель, Виктор Васнецов.

«Здесь, конечно, не Врубель. Изображение относится к формам наивного искусства. Но хочу сказать, что всем «муралистам», которые у нас сейчас расписывают город, надо оглянуться и посмотреть на это панно. Там нет особо высокохудожественного качества, но определенно есть талант и любовь к своей теме. Виртуозность архитектуры и близкое к самодеятельному творчеству изображение производит удивительный эффект. Это запоминающаяся деталь, она яркая, привлекательная и оставляет образ, который ведет в историю города. Такого эффекта еще пока ни один мурал в Пскове не достиг. Для Пскова изображения на фасадах - не новость, но есть критерии качества. И вот это критерий, эталон того, что в Пскове можно делать и как делать», - отметила она.

Худший собственник

Но красота в этот раз никого не спасла. К сожалению, проклятию Батова суждено было сбыться. После 1917 года в здании размещались административные отделы губернского исполкома, милиция, уголовный розыск, отдел ЗАГС. В послевоенные годы там работали курсы областной партшколы, затем размещалось медицинское училище.

В 1970 году прошлого века вплотную к Дому Батова был построен Ольгинский мост. Более того, красивейший фасад перечеркнут нелепой лестницей, в которой нет острой необходимости. Таким образом, градостроительная ошибка обезобразила прекрасный вид на старинное здание.

В конце 80-х, когда студенты переехали в новое здание училища на Горького, Дом Батова окончательно опустел. И постепенно стал разрушаться. Прекрасный памятник стал приютом для бомжей, несколько раз горел и в итоге стал гнилым зубом на лице Пскова. Таким, что к приезду Владимира Путина в 2011 году здание было стыдливо прикрыто баннерной тканью.

Почему же уникальный архитектурный памятник, который хранит в себе историю нескольких веков, находится в столь плачевном состоянии?

Ответ простой. И дело тут вовсе не в силе слова последнего владельца, а в бессилии нынешних. Как известно, самый худший собственник в нашей стране - это государство. Росимущество, которому на протяжении десятилетий принадлежало здание, ничего сделать не смогло. Причем, это касается и других исторических зданий в Пскове, собственником которых является ведомство.

Поэтому в конце 2014 года Дом Батова передан федеральному Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Эта структура провела консервацию объекта.

«Задача АУИПИК - привести в порядок памятник и сдать его в аренду. В Петербурге уже много памятников таким образом сделано. Но там другой спрос на реставрированные объекты: в большом городе это выгодно. С нашими памятниками, наверное, не очень выгодно, но они решились на это. По крайней мере, провели консервацию, остановили процесс разрушения», - пояснила Ирина Голубева.

По ее словам, в здании заколотили окна и двери, собрали обрушившиеся детали декора и сложили на стеллажи во внутренних помещениях дома, приняли противопожарные меры, чтобы здание в таком виде дольше просуществовало и дождалось ремонта без дальнейших больших утрат.

Будет отель?

И вот, десять лет спустя, появился арендатор, готовый отреставрировать многострадальный дом и дать ему новую жизнь. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры заключило с ООО «Зодчество», входящим в группу компаний «Достояние», договор аренды на 49 лет по программе ОКН за 1 рубль. В объекте культурного наследия федерального значения «Дом купца Батова» планируется сделать бутик-отель.

Сама по себе идея хорошая. Но сомнений по поводу ее реализации достаточно.

Понятно, что «аренда за рубль» - это совсем не за рубль, и инвестору придется вложить миллионы в реставрацию исторического здания. Учитывая его крайне плачевное состояние, возникает вопрос: хватит ли у частного инвестора финансовых возможностей, чтобы выполнить все требования законодательства об охране памятников без мощных бюджетных вливаний? Кроме того, Псков - это не Москва, где такие траты с большой вероятностью окупятся. К тому же при количестве отелей, которые сегодня появляются, как грибы после дождя, выгода этого мероприятия видится еще более туманной.

Да и работы по исследованию и реставрации здания предстоят очень сложные. По словам Ирины Голубевой, арендатор должен подготовить пакет документов по сохранению объекта и его реставрации. «В одной части этого дома есть здание XVII века, оно оказалось встроенным в корпуса Дома Батова. Поэтому прежде, чем рисовать, где будет бар, где ресторан, а где спальни, нужно детальные исследования проводить», - отметила она.

Впрочем, по ее словам, старинные интерьеры Дома Батова изменят: «Раз там ничего не сохранилось, то и предмета охраны нет». А фасады важны, потому что здание было построено в эпоху модерна. «Рядом щусевская работа (Анастасиевская часовня - прим. ред.), может, там и Щусев поработал или кто-то из очень хороших псковских архитекторов. На фасаде особый вид оформления. Это не простая, а так называемая керамзитовая штукатурка, которая имитирует дикий камень. На самом деле это цементный состав, но он специальным образом подобранный: с вкраплениями крупного песочка, камушков. Это тоже предмет охраны. И утраченные части нужно восстановить с тем же качеством, которое было первоначально», - сказала она.

И конечно, по ее словам, требует тщательного исследования декоративное панно: «Важно изучить его техническое состояние, провести фиксацию, а потом уже думать, как его сохранить».

Вызывает вопрос и соседство будущего отеля с Ольгинским мостом. Наверняка, постоянная вибрация инженерного сооружения и громыхание транспорта - не лучшие условия для спокойного сна постояльцев гостиницы.

Более того, всем известно, что мост находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. Из-за недостатка финансирования работы пока отложены, но проблема никуда не делась. И рано или поздно к этому вопросу городские власти вернутся, а, как известно, реализация такого масштабного проекта может растянуться на годы, что сделает перспективу функционирования бутик-отеля маловероятной. Мы не знаем, учитывает ли инвестор эти все нюансы, но пока это выглядит не очень правдоподобно.

Также несомненно будут проблемы с парковкой. Псковский архитектор Юрий Ширяев обращает внимание, что уже сейчас у здания недостаточно мест для машин.

«То, что там будет гостиница - честно говоря, не лучшее решение. Потому как там проблемы с парковками. Я живу напротив и из своей квартиры вижу Дом Батова ежедневно. С парковками будут проблемы. Двор у театра кукол в выходные превращается в проезжую часть», - сказал он.

Кстати, что касается театра кукол, возникает еще один вопрос, который Ирина Голубева называет «риторическим, но полемическим»: «Дом Батова и Моленная (здание, где сейчас находится кукольный театр - ред.) - это единое целое. Разные по архитектуре здания в едином комплексе, и у них был один владелец - Батов Петр Дионисович, который, кстати, финансировал и строительство Анастасиевской часовни и старого Ольгинского моста. Это место мемориальное, батовское. Все-таки какая судьба будет у театра кукол, если в Доме Батова будет гостиница?»

Несколько лет назад это здание уже планировали передать старообрядческой общине, а театр кукол перенести. Рассматривалось несколько локаций. Сейчас об этом все благополучно забыли, и театр кукол продолжает жить в здании бывшей церкви. Поэтому в связи с реконструкцией Дома Батова и этот вопрос придется решать…

Но в целом (и с этим соглашаются псковские общественники) сама идея отреставрировать Дом Батова и приспособить его под современное использование очень радует.

«Несомненно, это хорошо. Ресторан в крепостной стене позволяет этой стене надеяться на существование. Сравните: там, где есть ресторан в нашей крепостной стене, она крепче. А где стена как предмет охраны, она разваливается. Она никому не принадлежит, кроме государства. И хотя написано «Охраняется государством», разваливается быстрее», - отмечает архитектор Ширяев.

«Нас что интересует? Чтобы приводили в порядок и сохраняли здание. Пусть будет гостиница, если будет сделано качественно», - говорит Ирина Голубева.

И хотя сомнений по поводу перспектив реализации этого проекта пока больше, чем надежды на благополучный исход, хочется верить, что старинное здание на левом берегу Великой обретет вторую жизнь, и проклятие Батова наконец-то будет снято.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой