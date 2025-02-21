Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце февраля

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 25, 26, и 27 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото: Псковский музей-заповедник
Санитарные дни планируются на следующих объектах музея:
25 февраля (вторник):
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
26 февраля (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни.
27 февраля (четверг):
- Варлаамовская и Высокая башни.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - добавили в музее.