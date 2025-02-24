Стало известно, что смотрели псковичи в онлайн-кинотеатре KION этой зимой

Цифровая экосистема МТС совместно с онлайн-кинотеатром KION оценила трафик среди пользователей Псковской области. В основе исследования лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года. Также аналитики сравнили предпочтения псковичей с жителями остальных регионов России.
Изображение: МТС
Согласно исследованию, у россиян заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для просмотра на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой россияне чаще всего среди контента онлайн-кинотеатра KION выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители России предпочитают драмы и комедии.
По данным KION, самыми популярными сериалами зимы у псковичей стали:
Самыми востребованными фильмами среди жителей Псковской области этой зимой стали:
Также псковичи активно просматривали контент телеканалов. В целом, чаще других телеканалов отдавали предпочтение:
Онлайн-кинотеатр KION сравнил предпочтения псковичей c самыми популярными проектами у россиян с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года, среди которых абсолютный хит «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер», фильм «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным, сериал об изнанке шоубизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и новогодняя семейная комедия «Омар в большом кино».