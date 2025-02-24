Культура

Стало известно, что смотрели псковичи в онлайн-кинотеатре KION этой зимой

Цифровая экосистема МТС совместно с онлайн-кинотеатром KION оценила трафик среди пользователей Псковской области. В основе исследования лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года. Также аналитики сравнили предпочтения псковичей с жителями остальных регионов России.

Изображение: МТС

Согласно исследованию, у россиян заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для просмотра на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой россияне чаще всего среди контента онлайн-кинотеатра KION выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители России предпочитают драмы и комедии.

По данным KION, самыми популярными сериалами зимы у псковичей стали:

Один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева.

Криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.

Сериал об изнанке шоубизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем.

Мотивационная комедия «Успешный» с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым.

Международная экшн-драма «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым.

Самыми востребованными фильмами среди жителей Псковской области этой зимой стали:

«Зять»,

«Право на лево»,

«В баню!»,

«Папу маме заверни»,

«Операция «Холодно».

Также псковичи активно просматривали контент телеканалов. В целом, чаще других телеканалов отдавали предпочтение:

Первому каналу,

России 1,

ТНТ,

СТС,

РЕН ТВ.

Онлайн-кинотеатр KION сравнил предпочтения псковичей c самыми популярными проектами у россиян с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года, среди которых абсолютный хит «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер», фильм «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным, сериал об изнанке шоубизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и новогодняя семейная комедия «Омар в большом кино».