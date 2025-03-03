Культура

«Михайловское» приглашает на круглый стол памяти Михаила Васильева

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начали работу над формированием программы XV круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников Михаила Васильева.

Михаил Васильев. Фото из архива музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, круглый стол назначен на 4 апреля. В нынешнем году его проведут под знаком 80-летия Великой Победы. «В течение многих веков Святогорье, как, собственно, и весь Псковский край, было пограничным, — подчеркнули в музее. — С давних пор люди, жившие здесь, на литовском и ливонском рубежах, считали святой обязанностью оберегать свою землю от посягательств врагов. Время шло, сменялись исторические эпохи, менялись названия государств и границы, разделявшие их. Но защита Отечества по-прежнему оставалась одной из первостепенных задач псковичей».

Среди тем, которые музей предлагает к обсуждению в ходе предстоящего круглого стола, такие как: «Страницы “далекого прошлого Пушкинского уголка“: военная история Вороничского и Велейского уездов»; «Великая Отечественная война в воспоминаниях и документах»; «Пушкинский Заповедник во время ВОВ и его послевоенное становление»; «Проекты, направленные на увековечение памяти о защитниках Отечества и патриотическое воспитание граждан, подрастающего поколения».

Помимо сугубо военной повестки на заседание будут вынесены наиболее актуальные проблемы сохранения историко-культурных территорий и объектов культурного наследия как на территории «Михайловского», так и за его пределами, а также отдельные вопросы из истории Пушкинского края. Среди таких тем: «Слобода Тоболенец — Святые Горы — Пушкинские Горы: события и люди. К 100-летию с момента переименования села Тоболенец в Пушкинские Горы»; «Изучение и мониторинг историко-культурных территорий и объектов культурного наследия»; проч.

К участию в разговоре музей традиционно приглашает историков и краеведов, искусствоведов, журналистов, работники музеев, библиотек и учебных заведений, других специалистов, в круг исследовательских интересов которых попадают обозначенные темы. В «Михайловском» будут рады и постоянным участникам подобных чтений, равно и тем, кто намерен присоединиться к работе круглого стола памяти Михаила Васильева впервые.

«Но помимо докладчиков, мы всегда рады видеть за нашим круглым столом и слушателей: местных жителей и гостей района, представителей Русской православной церкви, администраций и государственных учреждений, всех неравнодушных к истории своего Отечества, своей малой родины», — подчеркнули в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».