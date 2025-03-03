Культура

Поселения людей в Выбутах появились задолго до княгини Ольги – Марина Кулакова

Первые поселения людей на месте погоста Выбуты в Псковском районе существовали задолго до княгини Ольги. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Не рассчитывали мы что-то найти. Культурные слои были очень тоненькие, чуть ли не от неолита (одну яму нашли с неолитической керамикой), до хороших отложений и находок X-XI веков, связанных с периодом правления княгини Ольги, развитого средневековья XIV-XV века и практически уничтоженные XVIII-XIX века», – сказала Марина Кулакова.

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Таким образом, в месте, где сейчас находится погост Выбуты, люди селились задолго до известных исторических событий, связанных с княгиней Ольгой.

«Это было одно из поселений рядом с Псковом. Конечно же, Псков появился не в тот же день, когда Ольга на лодке к князю Игорю выплыла, и не когда с противоположного берега смотрела на кремлевский мыс. Всё это было гораздо раньше», – добавила Марина Кулакова.