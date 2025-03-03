Культура

Научный сотрудник псковского музея принял участие в конференции «Воины – герои России»

Старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов выступил модератором на межрегиональных военно-патриотических юношеских чтениях «Воины – герои России» в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Порядка 130 курсантов, студентов и школьников образовательных организаций Псковской области стали участниками мероприятия, приуроченного к восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне, двадцатипятилетию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии, двадцатипятилетию подвига отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области и двадцатипятилетию подвига разведывательных групп 2-й бригады специального назначения ГРУ.

В рамках чтений работала конференция, которая включала в себя секции по темам героической истории России. Руководителем секции «Герои военных конфликтов середины XX – начала XXI веков» выступил старший научный сотрудник сектора новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

По итогам научного мероприятия были названы имена победителей, призеров и участников, которые были награждены дипломами.