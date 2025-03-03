Культура

Три пианино закупят в Пушкиногорском районе

Три пианино фирмы «Амадеус» на сумму 2 535 000 рублей закупят в Пушкиногорском районе, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Музыкальные инструменты, по 845 000 рублей за штуку, планируют закупить для муниципальных нужд. Поставить пианино подрядчик обязан в течение 180 дней со дня подписания документов. Поставщик уже определен.

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Ранее сообщалось, что музыкальные инструменты и оборудование по нацпроекту «Семья» появится в Пушкиногорской школе искусств имени С. С. Гейченко.