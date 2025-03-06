Культура

Акция «Живая память благодарных поколений» завершилась в псковском музее

Акция «Живая память благодарных поколений» завершилась в Псковском музее-заповеднике. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, специальная колба для сбора советских монет в рамках всенародной акции «Живая память благодарных поколений» стояла в фойе главного здания музея с 13 мая 2024 года.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Благодаря вашей инициативе колба наполнялась до самого края. И не один раз! Псковский музей-заповедник искренне благодарит каждого, кто сделал свой вклад и оставил в колбе монеты. Благодаря вам празднование 80-летия Великой Победы пройдет под знаком единства народов и общности исторической судьбы и памяти», - сказали в музее.

Все собранные монеты отправлены в Музей Победы в Москву, и из собранных со всей России и Белоруссии монет в Москве, Минске и Бресте будут выплавлены памятные знаки, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Таким образом, в создании памятных знаков приняло участие огромное количество неравнодушных людей.