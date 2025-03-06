Культура

«Квартирник» с группой EnclavE. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 марта. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришел большой молодой псковский коллектив EnclavE:

Максим Тулумбасов (клавиши);

Евгений Немыкин (гитара);

Никита Сафронов (гитара);

Роман Гайдо (бас-гитара);

Алиса Долженко (вокал);

Ольга Останина (бэк-вокал);

Дмитрий Степанов (вокал);

Антон Шлапаков (барабаны).

Ребята рассказали об истории названия группы, о своих музыкальных достижениях, чем занимаются в повседневной жизни, с кем хотели бы выступать на одной сцене, насколько дорого обходится содержание рок-группы и о дальнейших планах. И, конечно же, EnclavE исполнил для радиослушателей несколько песен.