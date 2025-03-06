Культура

8 марта исполнилось 125 лет со дня возникновения объединения «Мир искусства»

8 марта исполняется 125 лет со дня возникновения в 1900 году объединения петербургских художников «Мир искусства», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Конец XIX – начало XX века – время великих социальных потрясений, расшатавших и уничтоживших старую Россию. Однако эта эпоха социальной ненависти и гибельных страстей, вырвавшихся на свободу, вызвала к жизни огромную созидательную энергию человеческого гения. Десятилетия непрерывных поисков и смелых экспериментов во всех областях творчества вошли в историю как Серебряный век русской культуры. Рубеж XIX и XX столетий был отмечен напряженным духовными исканиями и созданием эстетически изощренных форм, борьбой взаимоисключающих направлений, неисчислимым количеством раскрывшихся талантов», - отметили в музее.

Начало Серебряному веку положила деятельность объединения «Мир искусства». У истоков этого объединения стояли Александр Бенуа, Анна Остроумова-Лебедева, Константин Сомов, Лев Бакст, представленные в псковском собрании, и были сторонниками «чистого искусства». Образность их творчества близка поэтике символизма, в ней отчетливо звучат нотки ностальгии по ушедшим историческим эпохам, однако ретроспективизм часто соединяется с иронией. Огромное значение имела книжно-издательская и выставочная деятельность мирискусников, направленная на желание познакомить русскую публику с новейшими течениями современного искусства, а западную – с русской культурой. Хороший пример – Русские сезоны, организованные во второй половине 1910-х годов в Париже, добавили в музее.

Творческое объединение петербургских художников, выступившее под этим названием, программно определило задачи и формы своей деятельности. Оно стремилось, по сути дела, к преображению через искусство всего строя жизни. В общественном, пропагандистском аспекте творческой работы мирискусников необыкновенную важность приобрела издательская, журнальная и выставочная деятельность. На выставках пропагандировались как забытые отечественные таланты, так и значительные современные мастера, в том числе европейские. Декларировалась абсолютная свобода творческого самовыражения. В борьбе против литературности и социальной тенденциозности передвижничества за утверждение искусства как живописно-пластического феномена создавался новый изобразительный язык.

В творчестве мастеров «Мира искусства»: А.Н. Бенуа – «Версаль» (1905-1906), «Пейзаж в Тюльери» (1923), «Служба у капеллы Святой Варвары» (1905), А.П. Остроумовой-Лебедевой – «Вид на Миллионную улицу» (1909), «Аллея» (1910-е), М.В. Добужинского – «Улица в Неаполе» (1911) – большое значение приобретает городской и парковый пейзаж.

«Наиболее привлекательным оказывается жанр ретроспекции. Поэтизируя "галантный" XVIII век, художники словно наблюдают отстранённым саркастическим взором за тем, как люди-марионетки с их сиюминутными, большими и мелочными страстями словно бы играют в жизнь. Театральное начало в синтетической эстетике модерна в какой-то момент становится преобладающим. Небольшой размер театрализованных композиций, преобладание графических форм над живописными, общий гротесковый тон – вот особенности изобразительного языка художников "Мира искусства" ("Привал комедиантов" А.Н. Бенуа, 1918)», - подчеркнули в музее.

Разнообразные проявления символизма как философии своего времени, раскрывают через особый образный язык стиля модерн работы Льва Бакста («Оливковая роща в горах», 1903-1904), Сергея Чехонина («Васильки. Натюрморт», 1916), Николая Рериха («Крик змия», 1913-1914). Последняя из названных работ экспонировалась в 1915 году на выставке «Мир искусства» и вошла в знаменитый цикл картин, созданных накануне Первой мировой войны.

После Октябрьской революции многие деятели отечественной культуры были вынуждены эмигрировать, и к 1924 году объединение фактически прекратило существование. Последняя выставка «Мира искусства» прошла в Париже в 1927 году.

По материалам художественного отдела Псковского музея-заповедника.