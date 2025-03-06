Культура

Дайвер рассказал о находках из реки Великой в Пскове

История Пскова, города с более чем тысячелетней историей, города-члена Ганзейского союза, продолжает жить под водой и радует дайверов все новыми находками. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Железные люди» рассказал мастер спорта РФ по силовому троеборью, инструктор по дайвингу Роман Спицын.

«Если говорить о нашей реке, то всех обычно интересует город Псков, — отметил Роман Спицын. — Город с более чем тысячелетней историей, член Ганзейского союза. Торговые пути здесь заканчивались, и вся эта культура, история оседала на дне. Погрузившись в реку, можно увидеть это все».

По словам Романа Спицына, среди находок можно встретить «чугунки, черепки и косточки». Он также отметил, что на дне реки есть «большой слой находок времен Великой Отечественной войны» и добавил: «Это очень опасные снаряды, которые мы передавали ФСБ и МЧС для утилизации».

«Самое ценное, что мы нашли, это медный котел, датированный XIV веком. Он высотой около 40 сантиметров», — рассказал гость студии.

Инструктор по дайвингу также поделился своими ожиданиями от погружений: «Каждое погружение, даже в одно и то же место, может принести что-то новое. Я, как и многие, представлял себе фрагменты мультфильмов, где стоит корабль с парусами и открытый сундук с золотом. Я тоже на это повелся в свое время. Но до сих пор своего сундука с золотом я не нашел».