На выставке в Доме офицеров Пскова представлено более 140 работ художника Александра Бушуева. ФОТО

Выставка, приуроченная к 60-летию псковского художника Александра Бушуева, открылась 11 марта в Доме офицеров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
На выставке представлено более 140 работ Александра Бушуева. Российский художник, общественный деятель, меценат, участник творческой группы «Митьки», президент творческого клуба «Феникс», основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» живет и работает во Пскове, ведет активную творческую, общественно-просветительскую и благотворительную деятельность.
Выставка будет работать до 28 марта.