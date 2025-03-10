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На выставке в Доме офицеров Пскова представлено более 140 работ художника Александра Бушуева. ФОТО

От Рюрика до Мусоргского

От Рюрика до Мусоргского

Культура

На выставке в Доме офицеров Пскова представлено более 140 работ художника Александра Бушуева. ФОТО

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Выставка, приуроченная к 60-летию псковского художника Александра Бушуева, открылась 11 марта в Доме офицеров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН На выставке представлено более 140 работ Александра Бушуева. Российский художник, общественный деятель, меценат, участник творческой группы «Митьки», президент творческого клуба «Феникс», основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» живет и работает во Пскове, ведет активную творческую, общественно-просветительскую и благотворительную деятельность. Выставка будет работать до 28 марта.