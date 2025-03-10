Культура

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 14 марта

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 14 марта. На ней будут представлены картины, выполненные в технике глубокой резьбы по дереву. Автор уникальных полотен – Валентин Плискин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«При создании работ автору помогает сама природа: пластичные породы древесины и свет. Глубина, объем, воздушность художественных деталей дают волю свету и воображению, что позволяет увидеть картину в цвете, несмотря на отсутствие красок. Фигуры людей динамичны, выразительны, правдивы. Художнику удается передать образы и оттенки в многослойных рельефах материала», – отметила заведующая Музеем истории города Печоры Наталья Изборская.

Проникнуться творчеством Валентина Плискина можно уже в эту пятницу в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6).