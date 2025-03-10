Культура

В Псковской области запустили программу «Земский работник культуры»

В Псковской области запустили программу «Земский работник культуры». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор подписал постановление о порядке предоставления единовременных выплат работникам культуры, которые переедут на работу в сельские населённые пункты, посёлки и города с численностью жителей до 50 тысяч человек. Размер выплаты будет составлять 1 млн рублей.

До 25 марта список вакантных должностей в организациях культуры будет опубликован на официальном сайте комитета по культуре Псковской области. Там же будет размещён список необходимых документов для подачи заявления.

«Выплату получит специалист, заключивший трудовой договор с областным или муниципальным учреждением культуры. Главное условие – исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет», - сказал губернатор.