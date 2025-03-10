Воскресный «Арт-день» пройдет в библиотеке бывшего кинотеатра «Октябрь» Пскове 16 марта

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» приглашает на «Арт-день». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Фото: Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
Открытие пройдет сразу для трех выставок:
- в 11:00 «Хранители псковской культуры» (это авторская выставка портретов известных людей художника Александра Александровича Александрова);
- в 14:00 «Храмы ЮНЕСКО» (авторская выставка художественных работ Елены Ходовой);
- в 16:00 «Псковский край» (выставка художественных работ преподавателей Детской школы искусств г. Пскова).
Мероприятия состоятся по адресу: Псков, ул. Ленина, д. 3. Вход свободный.
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