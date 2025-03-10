Культура

Алексей Севастьянов: Некоторые памятники из перечня ОКН в регионе давно не существуют физически

Некоторые памятники из перечня объектов культурного наследия регионального и местного значения в Псковской области давно не существуют физически, заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Очередная 43-я сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 27 марта. Повестка дополнена вопросом о внесении изменений в федеральное законодательство об объектах культурного наследия народов России. С этой инициативой выступили депутаты Ставропольского края. Суть изменений заключается в упрощении порядка исключения памятников регионального и местного значения из реестра ОКН.

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«В случае принятия этого законопроекта мы сможем исключить из нашего перечня памятников регионального и местного значения объекты, которые фактически, физически уже давно не существуют. Таких примеров в Псковской области достаточно, это не один и не два объекта»», — прокомментировал инициативу в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Алексей Севастьянов.

Он отметил, что принятие законопроекта существенно ускорит процесс исключения. При этом будет проводиться экспертиза, которая исключит возможность ошибок и исключения из реестра существующих памятников.

«Будут заключения экспертизы. На месте некоторых памятников давно уже стоят дома или другие строения», – заключил Алексей Севастьянов.