Общество

Совет областного Собрания назначил очередную сессию на 27 марта

Очередная 43-я сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 27 марта. Такое решение принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В повестку сессии включено 12 вопросов. Депутатам предстоит внести изменения в действующие законы Псковской области в сфере молодёжной политики, регулирования оплаты труда муниципальных служащих, предоставления многодетным семьям земельных участков, а также в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год и другие.

Кроме того, депутатский корпус заслушает отчёт о работе Счётной палаты Псковской области за 2024 год и рассмотрит обращение Законодательной Думы Хабаровского края в правительство Российской Федерации о внесении изменений в правила исчисления периодов работы педагогов дополнительного образования, которые дают право на назначение досрочной пенсии.

По предложению председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова повестка сессии дополнена вопросом о внесении изменений в федеральное законодательство об объектах культурного наследия народов России. С этой инициативой выступили депутаты Ставропольского края. Суть изменений заключается в упрощении порядка исключения памятников регионального и местного значения из реестра ОКН. Спикер Собрания Александр Котов отметил, что этот вопрос актуален для Псковской области, и предложил поддержать инициативу коллег.

Заседание пройдёт в актовом зале правительства Псковской области. Прямая трансляция обсуждения будет вестись на официальном сайте и страницах парламента в социальных сетях. Начало сессии назначено на 11:00.