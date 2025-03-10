Культура

День рождения Николая Римского-Корсакова отметят в музее-усадьбе в Вечаше

Празднование дня рождения Николая Римского-Корсакова пройдет в музее-усадьбе композитора в Вечаше в субботу, 22 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

В рамках события пройдет встреча с дарителями, выступление солиста заслуженного коллектива народного творчества России «Хор русской песни имени Анны Эповой» Александра Смирнова (города Санкт-Петербург), открытие выставки гобеленов «Из нити сотворённый мир», созданных художниками Надежды и Владимира Яновыми (город Луга), концерт студентов Санкт-Петербургской консерватории под руководством профессора Регины Глазуновой.

Для гостей мероприятия будет организован бесплатный автобусный рейс «Плюсса – Вечаша – Плюсса» (отправление автобуса в 11:30 с площадки у здания районной администрации).

Мероприятие пройдет 22 марта в 12:00, в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова. Адрес: Плюсский район, деревня Вечаша.

Телефон для записи: +78113326100.