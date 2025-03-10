Культура

Более 150 человек посетили «Арт-день» в историко-краеведческой библиотеке Пскова

Воскресный «Арт-день» в библиотеке имени Ивана Василёва в Пскове продемонстрировал псковичам выставочные возможности обновлённых пространств бывшего кинотеатра «Октябрь», который теперь распахнул свои двери для всех, кто интересуется краеведением и стремится не только пополнять свои знания об истории псковской земли, но и набираться новых впечатлений по этой тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

В 11.00 16 марта торжественно открылась постоянная экспозиция «Хранители псковской культуры» из портретов, подаренных историко-краеведческой библиотеке Пскова художником Александром Александровым. Теперь 11 портретов псковских подвижников и картина под названием «Набат», посвящённая псковскому вечевому колоколу, заняли достойное место в библиотечном пространстве.

На открытии этой экспозиции присутствовал сам автор, художник Александр Александров, а также родственники людей, которым он посвятил свои работы, в том числе вдова краеведа Михаила Медникова Татьяна и сын краеведа Натана Левина Лев.

Экскурсию по портретам хранителей псковской культуры для собравшихся провела искусствовед Ольга Кошелькова, которая рассказала не только о том, чем замечательны все эти люди, но и профессионально оценила мастерство художника.

О творчестве Александра Александрова на открытии экспозиции «Хранители псковской культуры» также высказался ещё один прославленный псковский художник - Петерис Скайтскалнс.

В 14.00 на верхнем этаже библиотеке открылась выставка акварелей Елены Ходовой, посвящённая храмам Пскова, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Елена Ходова рассказала собравшимся, что она филолог по образованию, но с детства увлекается живописью, поскольку выросла в семье художника.

Автор выставки также провела для читателей Василёвки виртуальную викторину: по кьюар-коду они зашли на созданную ею в Яндексе страничку и отвечали на вопросы про псковские храмы. Например, они должны были ответить, какие из представленных на выставке в Василёвке псковских храмов не входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь в библиотеке вывешены не 10, а 12 акварелей Елены Ходовой. Всем, кто отвечал правильно, Елена Ходова подарила открытки с репродукциями своих работ.

А в 16.00 в Василёвке открылась выставка работ преподавателей Детской школы искусств города Пскова «Псковский край», которую представил лично директор этой школы Константин Васильев. Про сами работы и про их авторов собравшимся рассказала преподаватель школы искусств Наталья Яблочкина.

Всего за воскресный «арт-день» в историко-краеведческой библиотеке на выставках побывали более 150 посетителей. И все они не только посмотрели на произведения искусства и пообщались с художниками, но и подолгу бродили по обновлённой краеведческой библиотеке, разглядывая стеллажи с книгами и необычные библиотечные локации, а также любуясь открывающимися на Псковский кремль видами из окон преобразившегося «Октября».