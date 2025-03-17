Культура

Рояль из наследия семьи Евпраксии Вульф можно увидеть в выставочном зале в «Михайловском»

Посетители постоянной экспозиции «Впечатленья бытия» в научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в эти дни могут увидеть там новое приобретение музея: кабинетный рояль, ранее принадлежавший семье Евпраксии Вревской, урождённой Вульф — тригорской соседки и приятельницы ссыльного поэта, адресата многих и многих его стихов.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации «Михайловского» со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарью Плотникову, музыкальный инструмент поступил в музей от Александра Вревского, представителя дворянского рода Вульфов и Вревских. Рояль, как указано на внутренней стороне крышки над клавиатурой, изготовлен на фабрике Carl Rönisch в Дрездене в 1870-х годах. Он очень красив: черный, крыловидной формы, на трёх фигурных ножках и с педальным блоком в виде античной лиры. Как рассказал музейщикам Александр Вревский, в XIX веке, до того, как инструмент перевезли в Петербург, он находился в одном из имений мужа Евпраксии Бориса Вревского: или в Голубово, или в Александрово.

«Предметы от семьи Вревских поступали в Пушкинский заповедник в разное время и стали основой постоянных экспозиций в мемориальных усадьбах “Михайловское“ и “Тригорское“», — напомнила Дарья Плотникова. Она рассказала, что в 1964 году Борис Вревский, правнук Евпраксии Вульф, передал в музей вещи, находившиеся ранее в имении Голубово. Это наградной, от самой императрицы Елизаветы, кубок первого владельца Тригорского Максима Вындомского, серебряная ложка и столик для рукоделия Евпраксии Вульф, три подсвечника. Позднее, в 1997 году, из семьи Вревских в музей поступили и каминные часы из Тригорского. Этот перечень можно продолжить.

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Хранитель с благодарностью отметила деятельное участие Александра Вревского и его семьи в сохранении семейных реликвий и их передаче в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» — в состав Музейного фонда Российской Федерации.