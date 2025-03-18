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Культура

Новый механизм исключения памятников из реестра обсудят в региональном парламенте

18.03.2025 12:33|ПсковКомментариев: 0

Законодательную инициативу об упрощении процедуры исключения региональных и муниципальных памятников, необоснованно внесённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия, рассмотрят на мартовской сессии областного Собрания. Документ разработан и внесён в Государственную Думу РФ депутатами Ставропольского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Как пояснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, в настоящее время любой памятник, независимо от его статуса и фактического состояния, может  быть исключён из списка объектов культурного наследия только на основании акта правительства РФ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов 

«Теоретически существует законодательная возможность исключить какой-то объект из реестра, но на практике сделать это практически невозможно – процесс требует вложения немалых бюджетных средств на проведение предварительной историко-культурной экспертизы и длительного согласования с федеральными органами власти. Фактически, даже если какое-то здание было признано памятником по формальным признакам, и всем очевидно, что оно не представляет исторической ценности, изменить необоснованный статус очень сложно», - пояснил актуальность законодательной инициативы Алексей Севастьянов.

Проект федерального закона предлагает наделить полномочиями по исключению объектов культурного наследия регионального и местного значения из реестра органы государственной власти субъектов РФ. По мнению региональных законодателей, такой механизм был бы более эффективным по сравнению с существующим порядком.

Вопрос о поддержке законодательной инициативы депутаты рассмотрят 27 марта. Принятое на сессии постановление Псковского областного Собрания депутатов будет направлено в комитет Госдумы РФ по культуре.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Источник: Псковская Лента Новостей
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