Новый механизм исключения памятников из реестра обсудят в региональном парламенте

Законодательную инициативу об упрощении процедуры исключения региональных и муниципальных памятников, необоснованно внесённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия, рассмотрят на мартовской сессии областного Собрания. Документ разработан и внесён в Государственную Думу РФ депутатами Ставропольского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Как пояснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, в настоящее время любой памятник, независимо от его статуса и фактического состояния, может быть исключён из списка объектов культурного наследия только на основании акта правительства РФ.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Проект федерального закона предлагает наделить полномочиями по исключению объектов культурного наследия регионального и местного значения из реестра органы государственной власти субъектов РФ. По мнению региональных законодателей, такой механизм был бы более эффективным по сравнению с существующим порядком.
Вопрос о поддержке законодательной инициативы депутаты рассмотрят 27 марта. Принятое на сессии постановление Псковского областного Собрания депутатов будет направлено в комитет Госдумы РФ по культуре.