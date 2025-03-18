Культура

Хранитель из «Михайловского» предлагает псковичам разговор о любви и о семейных отношениях героев Пушкина

Лекцию о семейных отношениях, какими они предстают перед читателем произведений А.С. Пушкина, завтра, 20 марта, прочтёт для псковичей Вячеслав Козмин, кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня» в составе Государственного музея-заповедника «Михайловское», автор многих и многих книг и других научных и научно-популярных публикаций о поэте, о его творчестве, о Пушкинском заповеднике.

Энгель Насибулин. Пушкин с крестьянской девушкой (1985). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вопросы на «семейную» тему — об истории рода и о семьи как самого поэта, так и его литературных героев — посетители Пушкинского заповедника задают чуть ли не на каждой экскурсии. Выступление хранителя и «спровоцировано» этим устойчивым интересом широкой аудитории; кроме того, лектор планирует поговорить и о семейном празднике именин — яркой традиции пушкинского времени.

В «Михайловском» также уточнили, что лекция Вячеслава Козмина «Тема семейных отношений в творчестве Пушкина» запланирована в рамках литературно-краеведческого музейного проекта «Пушкин и его друзья». Состоится она в псковской библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (улица Труда, 20); начнётся в 12.00.

Вход на лекцию свободный.