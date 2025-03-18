Культура

Музей армии и флота в Пскове отметил свое 10-летие

Большое количество почетных гостей собралось 19 марта в Музее армии и флота в Пскове. В этот день профессиональный праздник отмечают моряки-подводники, а музей – свой 10-й день рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Экскурсию для гостей по Музею армии и флота провел его создатель Павел Дроздов. Он рассказал, что в музее представлено более 1300 экспонатов, за 10 лет в нем побывали 12 тысяч человек и оставили 1100 записей в адрес музея в книге отзывов. Работа музея направлена на сохранение исторического наследия родного края, что лежит в основе партийного проекта «Единой России» «Историческая память» и народной программы партии.

«Для меня сегодня очень важный день. Я рад и счастлив, что сегодня приехали мои друзья, товарищи, кто помогал и помогает создавать музей. Среди гостей, что ни человек, то легенда. Для меня сегодня большой праздник. Это день рождения музея. Музею я отдаюсь полностью. Я этим живу, постоянно что-то совершенствую, покупаю, реставрирую. Это не для меня. Это для школьников. Главное – сохранять историю нашего края, Вооруженных сил, Военно-морского флота», – пояснил Павел Дроздов.

В отделении партии напомнили, что музей работает в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Сохранение исторического наследия родного края – одно из ключевых направлений народной программы «Единой России».