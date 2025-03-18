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Культура

Всемирный день поэзии отмечают 21 марта

21.03.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в 2000 году в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

В решении ЮНЕСКО говорится: «Поэзия может стать ответом на самые глубокие духовные вопросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно больше общественного внимания». Это одна из самых ценных форм культурного и языкового самовыражения, которая на протяжении всей истории была неотъемлемой частью общества. Поэзию можно найти в каждой культуре и на каждом континенте.

Поэзия выражает нашу общую человечность и общие ценности, превращая самые простые стихи в мощный инструмент для диалога и мира. Она объединяет страны, народы и культуры, помогая людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и, несмотря на наши различия, на самом деле очень похожи друг на друга.

В рамках Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО также обращает наше внимание на удивительные свойства поэтического слова, способного пробуждать в человеке его творческие способности.

Одной из главных задач этого дня является поддержка языкового разнообразия и сохранение исчезающих языков через поэзию. Кроме того, Всемирный день поэзии предоставляет возможность малым издательствам, которые зачастую доносят до читателей творчество современных поэтов, заявить о себе и своих достижениях. Также он способствует возрождению традиции живого звучащего поэтического слова, которая уходит корнями в глубокую древность.

Этот день, считает ЮНЕСКО, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

Слово «поэзия» происходит от греч. poieo – творить, создавать, строить, созидать. Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов — поэтесса-жрица Энхедуанна, про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Энхедуанна писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.

В настоящее же время в этот День по всему миру — в учреждениях культуры, образования, творческих коллективах и т. п. — проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы, вручение литературных премий.

Так, в России к Всемирному дню поэзии приурочено вручение Национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года», учрежденных Российским союзом писателей. Также в честь праздника на десятках сценических площадок собираются поэты и поклонники поэзии, тематические мероприятия проходят во многих российских городах и длятся не один день, а обычно вплоть до апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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