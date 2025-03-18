Культура

Театрально-филармонический комплекс планируют построить в Пскове

Театрально-филармонический комплекс планируют построить в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с прославленным дирижером, художественным руководителем – директором Мариинского театра и генеральным директором Большого театра России Валерием Гергиев. Видео встречи есть в Telegram-канале губернатора.

«Маэстро Валерий Гергиев выразил своё восхищение Псковским театром драмы, назвал его одним из красивейших в России, но отметил при этом, что театральная сцена позволяет исполнять только камерные спектакли. Здание филармонии тоже имеет ограничения», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал Валерию Абисаловичу о идее строительства здания театрально-филармонического комплекса. На ближайшую перспективу будем прорабатывать этот вопрос.