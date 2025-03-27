Культура

Муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна» проходит в Пскове. ФОТО

Муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна» среди образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО) проходит 27 марта в Пскове на улице Воеводы Шуйского, дом 2 (на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН

Как отметила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Екатерина Долгина, желание участвовать выразили пять колледжей: Агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Медицинский колледж, Кооперативный техникум и Псковский областной колледж искусств.

«Мероприятие включает две категории: профильную и непрофильную. Преимущественное большинство участников у нас участвуют как непрофессионалы по различным направлениям», - рассказала Екатерина Долгина.

Заявки были направлены по следующим направлениям: оригинальный жанр, арт, медиа, видео, инструментальное, театральное, вокальное, танцевальное.

В фестивале принимают участие более 35 талантливых студентов. Те, кто успешно пройдёт муниципальный этап, смогут представить Псков на региональном уровне, а затем, возможно, и на всероссийском.