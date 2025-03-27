Культура

Работников культуры наградили в правительстве Псковской области

Работников сферы культуры города Пскова отметили региональными наградами. 25 марта в правительстве Псковской области состоялась торжественная церемония чествования работников учреждений культуры региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Администрация города Пскова

Директора Дома офицеров Александр Царкозенко удостоили звания «Заслуженный работник культуры Псковской области». Это признание стало заслуженной оценкой его многолетней работы и вклада в культурную жизнь региона.

Руководитель и балетмейстер Псковского русского народного хора Ирина Федорова получила звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области».

Также на церемонии вручили награды руководителям учреждений дополнительного образования. Директор Детской музыкальной школы №1 Наталья Архипова и директор Детской школы искусств Константин Васильев удостоились почетных грамот от губернатора Псковской области.

Кроме того, преподаватели Детской музыкальной школы №1 Наталья Ампар и Екатерина Федорова получили благодарственные письма от правительства Псковской области.

«Поздравляем от всей души с заслуженными наградами!» - отметили в администрации.