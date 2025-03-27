Культура

«Михайловское» получило сертификат лидера информпространства среди музеев России

Сертификат лидера исследования «Музеи в публичном информационном пространстве» по направлению «Количество упоминаний музея в новостных электронных СМИ» сегодня, 27 марта, был доставлен в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, документ подписан заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня» Евгением Чепурных. Напомним, что результаты этого исследования были озвучены 18 марта в рамках видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Севастополь в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». При этом музей-заповедник «Михайловское» занял четвёртую позицию по росту медиаактивности в 2024 году, пропустив при этом только Музей Победы, Государственный исторический музей и Государственный Русский музей.

Ранее сообщалось, что два музея из Псковской области вошли в топ-10 медиарейтинга по результатам исследования «Музеи в публичном информационном пространстве 2024». Это Псковский музей-заповедник и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».