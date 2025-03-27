Культура

Руководителю ансамбля «Новоржевские скобари» присвоили звание «Душа земли Псковской»

За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие культуры в Псковской области Благодарственное письмо правительства Псковской области вручено Анне Ивановой - преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Новоржевская ДШИ им. Б.С.Трояновского», сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Любовь Трифона / Telegram

Почетное звание «Душа земли Псковской» вручено Наталье Барихновской, руководителю народного ансамбля «Новоржевские скобари», сольной исполнительнице.

Почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года за творческие достижения, активную просветительскую и педагогическую деятельность, которая направлена на освоение и передачу творческих навыков молодежи. Ранее почетного звания были удостоены преподаватель Новоржевской ДШИ им. Б.С. Трояновского И.В.Баранов и руководитель народного самодеятельного ансамбля «Новоржевские скобари В.П.Андреев.

«Поздравляю Анну Иванову и Наталью Барихновскую с заслуженными наградами! Вот что значит увлечённость любимым делом!»