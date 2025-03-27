Культура

Псковский музей запускает виртуальный проект о партизанах-героях

В преддверии Дня партизанской славы Ленинградской области Псковский музей-заповедник запускает новый виртуальный проект «Псковичи – участники партизанского движения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В нем мы будем знакомить вас с подвигами партизан и подпольщиков, сражавшихся с врагом на временно оккупированных территориях Ленинградской и Калининской областей РСФСР, а также Эстонской и Латвийской ССР», - рассказали в музее.

Освещая документы и личные вещи участников Движения Сопротивления, хранящиеся в фондах Псковского музея-заповедника и нескольких государственных архивов, в музее расскажут о боевом пути командиров и комиссаров партизанских бригад, работников органов государственной безопасности, командиров отрядов и рядовых бойцов, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны.

Прочитать о псковичах-партизанах можно на сайте. Прослушать подкасты о героях можно по ссылке.