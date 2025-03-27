Культура

Концерт Кубанского казачьего хора прошёл в Пскове. ФОТО

С концертной программой «Русские мы!» выступил Кубанский казачий хор в Псковской областной филармонии сегодня, 30 марта. Хор является хранителем и транслятором песенного наследия кубанского казачества, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева/ ПЛН

На концерте прозвучали народные песни казаков в обработке художественного руководителя, главного дирижера Кубанского казачьего хора, композитора, дважды Героя труда Кубани, Героя Труда РФ, народного артиста России Виктора Гавриловича Захарченко.

Хор был основан в 1811 году, и существует уже более 110 лет.