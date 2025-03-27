Поганкины палаты и ряд других объектов псковского музея закрыты на выходной

Перечень объектов Псковского музея-заповедника, которые не будут работать 31 марта, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: Псковский музей-заповедник
Сегодня не работают:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
– Музей-квартира В.И. Ленина;
– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
В этот день доступны для посещения:
– Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи».
– Двор Постникова, где ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
– Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
– Покровская башня.