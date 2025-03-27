Культура

Заявки на всероссийский конкурс «Мелодия детства» начнут принимать 1 апреля

Российский музыкальный союз и Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации организуют второй Всероссийский профессиональный конкурс-фестиваль современных композиторов и поэтов. С 1 апреля принимаются заявки на участие во втором Всероссийском конкурсе-фестивале современных песен для детей «Мелодия детства», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Российского музыкального союза.

Фото: пресс-служба Российского музыкального союза

Среди главных задач конкурса - создание актуальных детских песен для расширения репертуара современных исполнителей, содействие в творческой реализации поэтов и композиторов, пишущих для юных слушателей, развитие песенного жанра и единого культурного пространства в сфере детской музыки.

Фестиваль дает возможность восполнить дефицит современных песен для детей, сформировать библиотеку произведений, которые могут исполнять юные музыканты – солисты и творческие коллективы.

Первый конкурс «Мелодия детства» с огромным успехом прошел в 2024 году. Авторы из более 70 городов России прислали почти 300 произведений. 15 сочинений победителей прозвучали на гала-концерте в Московской консерватории в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а 40 лучших песен были включены в итоговый нотный сборник проекта.

«Новые детские песни, прозвучавшие на заключительном концерте первого конкурса «Мелодия детства», отличались яркой и выразительной мелодией, отвечающей содержанию литературного текста, хорошо проработанным аккомпанементом, дополняющим и украшающим мелодическое содержание», - отмечает заслуженный артист России, художественный руководитель Большого детского хора имени Виктора Попова, член жюри конкурса Анатолий Кисляков.

«Надеюсь, что и на втором смотре композиторы порадуют свежими образцами детской песни, а лучшие из них войдут в интересную и незабываемую программу концерта. Пусть проект принесет новые открытия, привлекающие к музыкальному творчеству и пению все больше ребят и почитателей детского хорового искусства», - добавил Анатолий Кисляков.

«Опыт проведения первого конкурса «Мелодия детства» убедил нас, что в нашей стране очень много талантливых композиторов и поэтов, которые пишут песни для детей», - сказала первый заместитель председателя правления Российского музыкального союза Юлия Иванина.

«Самым главным достижением проекта стало то, что произведения конкурсантов вошли в репертуар детских коллективов и полюбились слушателям – и детям, и взрослым. Сегодня их можно услышать в концертных залах Москвы и других городов – они продолжают жить! Уверена, что в этом году мы познакомимся с не менее яркими мелодиями, которые тоже ожидает счастливая творческая судьба», - отметила Юлия Иванина.

«С большой радостью принял приглашение войти в состав жюри второго конкурса «Мелодия детства». Проект, без сомнения, очень важный и нужный. Уверен, нас ждет немало интересных и знаменательных творческих открытий! Всем, кто намерен принять участие в смотре, желаю удачи. Верьте в себя и свои способности!» - рассказал композитор Алексей Яковель.

Песни, выдвигаемые на конкурс-фестиваль, могут быть написаны в различных жанрах для исполнения детским хором (a cappella или в сопровождении фортепиано), вокальным ансамблем (без сопровождения или в сопровождении фортепиано), солистом (в сопровождении фортепиано). Произведения должны быть созданы не ранее января 2023 года. Конкурсантам необходимо предоставить оргкомитету нотную запись и текст песни, аудио- или видеофайл с записью ее исполнения, краткую творческую биографию авторов, анкету-заявку, заполненную на сайте конкурса .

Прием заявок продлится с 1 апреля по 31 июля. После оценивать поступившие работы будет профессиональное жюри – известные российские деятели культуры и искусства.

Завершится конкурс гала-концертом, на котором прозвучат 15 произведений победителей. По результатам проекта будет издан электронный нотный сборник, в который войдут 40 лучших детских песен. Список песен, отобранных жюри для включения в сборник, будет опубликован на сайте конкурса не позднее 5 сентября. Итоги голосования жюри по отбору произведений для исполнения на гала-концерте будут объявлены на сайте конкурса не позднее 15 сентября.

Авторы, чьи произведения прозвучат на гала-концерте, получат дипломы лауреатов конкурса-фестиваля и денежные призы. Участники, чьи произведения будут включены в итоговое издание, получат денежное вознаграждение.

Участие в конкурсе бесплатное.