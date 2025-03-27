Культура

Неделя детской и юношеской книги в Пскове собрала 2000 участников

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги завершилась в Пскове. В дни весенних каникул для 2000 детей, подростков и молодежи состоялось более 35 мероприятий, которые прошли под лозунгом «История с продолжением», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Фотографии: управление культуры администрации Пскова

Знаковыми стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Специальными гостями Недели детской книги стали современные детские писатели Татьяна Попова, Юлия Весова и Нюта Яковлева, художник и автор комиксов Ольга Лавреньева, прозаик, арт-критик, учёный, культуролог Юрий Нечипоренко, писатель, кандидат филологических наук Александр Киселев. За эти несколько дней в городских библиотеках состоялись творческие встречи, мастер-классы, сказочные чтения.

На XIV Любятовских детско-юношеских краеведческих чтениях «О людях и событиях войны» прозвучали истории подвигов и жизни псковичей: Николая Васильева, Полины Лозиной, Елизаветы Тиуновой, Бориса Шаранкова, Валерия и Анатолия Молотковых, Владимира Павлова, Тамары Надточеевой.

Псковская страница Недели была представлена литературными встречами с автором книг, руководителем Творческой студии «Полосатый кот» Евгенией Русаковой, автором культурно-образовательного проекта «Изборск. Традиции и культура», лауреатом премии «Душа Земли Псковской» Мариной Жариковой, кандидатом педагогических наук, директором «Центра патриотического воспитания детей и молодежи «Отчий край» Ириной Рыбаловой, поэтессой, победителем и лауреатом многочисленных литературных конкурсов и премий Снежаной Родионовой, поэтессой, прозаиком и переводчиком, педагогом, автором текста гимна Пскова Татьяной Рыжовой.

За период мероприятия фонды библиотек пополнились новыми книгами: писатели-гости недели преподнесли в дар свои новинки, более 40 экземпляров новых детских книг поступило от издательства «Феникс».