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Культура

Псковские писатели стали дипломантами всероссийской литературной премии «Сказители Руси»

31.03.2025 22:34|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев), а также поэт, прозаик и очеркист Валерий Мухин стали дипломантами 2-й всероссийской литературной премии «Сказители Руси», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России 

Как сообщается в официальной группе премии в социальной сети «ВКонтакте», псковские писатели получили награды за книги — «Есть под небом чудеса» (Игорь Изборцев) и «При свете памяти» (Валерий Мухин).

Как рассказал председатель творческого совета по легендам и сказам народов России при Союзе писателей России Юрий Белоусов, из числа дипломантов будут отобраны пять лауреатов для награждения медалью «Сказитель Руси — национальная премия».

Также жюри может вынести решение о награждении дипломантов специальными медалями Союза писателей России: «Сказитель Руси — За заслуги» и «Дмитрий Донской — За сохранение исторической памяти».

Награждение лауреатов и дипломантов 2-й национальной литературной премии «Сказитель Руси» состоится в Москве, в рамках книжной ярмарки нового формата «На Герои» которая пройдёт на ВДНХ с 7 по 10 мая.

Теги: #Союз писателей России
Источник: Псковская Лента Новостей
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