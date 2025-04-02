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Культура

Псковский коллектив народного танца сквэр-данс готовится отметить 20-летие

02.04.2025 15:47|ПсковКомментариев: 0

В апреле псковская танцевальная группа Sunday Smiling Squares отметит свое 20-летие. Чем занимается коллектив, об истории танца и как будет проходить празднование, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала президент клуба Татьяна Медведева.

Фото здесь и далее: Sunday Smiling Squares / «ВКонтакте»

«Наш клуб существует уже 20 лет, мы обучаем танцам на английском языке, используя специальные программы для разных уровней. Знание этих танцевальных команд позволяет участникам танцевать в любом клубе России или за границей», — отметила президент клуба.

Она добавила, что в России таких клубов немного, и именно поэтому юбилей псковского Sunday Smiling Squares имеет для города Пскова особое значение. Празднование состоится 12 и 13 апреля, когда в клуб приедут гости из других городов, включая Калининград, Петрозаводск, Мурманск и Санкт-Петербург.

«Мы будем танцевать с 11:00 до 17:30, и у нас пройдет день открытых дверей, где любой желающий сможет прийти и посмотреть на наши выступления», — рассказала Татьяна Медведева.
 

В каждом танцевальном квадрате должно находиться по 8 человек. Сейчас в клубе осталось 22 танцовщика, большинство из них — люди пенсионного возраста. Всего в клубе зарегистрировано 74 человека. «Молодежь создала семьи и ушла, но мы надеемся, что они придут нас поздравить и поддержать», — отметила президент клуба.

«Мы танцуем под любую музыку, которую выбирает коллер. К нам приедут гости из Германии, которые помогут в проведении мероприятий», — добавила Татьяна Медведева. 

 

Что касается костюмов, Татьяна Медведева рассказала, что у участников есть определенная форма: «У нас пышные юбки-солнца до колена. Девушки также носят штанишки с рюшками. Если это семейная пара, мужчина шьет рубашку в тон к юбке своей партнерши».

Президент клуба Sunday Smiling Squares объяснила, как отличить мальчика от девочки в танце: «Раньше, после Первой мировой войны, люди, которые танцевали, не имели четкого разделения в танце на мальчиков и девочек. Теперь это необязательно, но традиционно тот, кто стоит слева, считается мальчиком, а тот, кто справа — девочкой. Разница заключается в том, в какую сторону они поворачиваются».

Мужчины в танцевальной группе также могут носить стильные шляпы и ковбойки, что добавляет особый шарм выступлениям. «Мы рады, что можем продолжать традиции и привносить что-то новое в нашу танцевальную культуру», — заключила Татьяна Медведева.

Празднование юбилея танцевального коллектива пройдет с 12 по 13 апреля в «Доме офицеров» по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 5.

Сквэр-данс, сквер-данс («квадратный танец») — народный танец, который появился в США. Танцевальные фигуры, принятые в сквэр-дансе, заимствованы из традиционных народных танцев, привезенных в Соединенные Штаты эмигрантами из Европы. Название танца — сквэр-данс — объясняется тем, что исходное расположение танцоров — это всегда квадрат. Каждый квадрат образован четырьмя парами, стоящими лицом друг к другу. Особенность танца состоит в том, что последовательность фигур заранее не известна. Их произносит или поет под музыку так называемый коллер (от английского call — «выкликать, называть»). Коллер руководит танцем, но сам в нем не участвует.

Теги: #сквэр-данс
Источник: Псковская Лента Новостей
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