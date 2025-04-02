Культура

Турпоезд «Псковские каникулы» запустят 11 июня

Туристический поезд «Псковские каникулы» с экскурсиями по Великим Лукам и Пскову запустят 11 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РЖД.

«Туристический поезд "Псковские каникулы" – это возможность шагнуть за грань времени и окунуться в древнюю историю Руси. Вы ощутите, как оживают страницы древних летописей в захватывающем двухдневном приключении», - говорится в сообщении.

Путешествие начнется в Великих Луках.

«Город встретит своих гостей не только богатой историей, но и зрелищным фестивалем воздухоплавания. Представьте, как над древним городом взмывают десятки воздушных шаров, раскрашивая небо яркими красками! Здесь можно прогуляться по уютным паркам, заглянуть в музеи и старинные усадьбы, а также попробовать местные деликатесы», - отметили в РЖД

Также организаторы призвали посетить усадьбу Ореховно, расположенную недалеко от города.

«Затем приключение продолжится в Пскове – городе-легенде, чьи стены видели битвы и победы. Его могучий кремль возвышается над рекой, а внутри скрывает величественный Троицкий собор с грандиозным многоярусным иконостасом. В Мирожском монастыре XII века вас поразят древние фрески, сохранившие дыхание веков, а современные парки станут идеальным местом для неспешной прогулки, позволяя насладиться тишиной и живописными видами», - подчеркнули в РЖД.

Будет осуществлен всего один рейс с подобной экскурсией.