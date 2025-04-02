Культура

Псковский театр присоединился к всемирной акции «Зажги синим»

В Международный день распространения информации об аутизме, 2 апреля, Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина присоединился к всемирной акции «Зажги синим».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина

В этот день по всему миру знаковые здания, достопримечательности и памятники освещаются синим цветом, который считается международным символом аутизма. Цель акции – привлечение общественного внимания к проблеме аутизма, изменение отношения в обществе к людям с таким синдромом и семьям, где воспитываются такие дети.

В знак солидарности здание Псковского театра драмы 2 апреля подсвечено синими прожекторами.

Отметим, Псковский театр драмы сотрудничает с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

С 2016 года эти учреждения проводят фестиваль «Другое искусство» – творческий форум, целью которого является формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства.

В 2025 году фестиваль «Другое искусство» пройдет в Псковской области с 29 по 31 мая.