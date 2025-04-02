Культура

Директор Псковской школы искусств принял участие в арт-кластере «Таврида»

Директор Детской школы искусств Константин Васильев стал участником программы «Капитаны культуры» на арт-кластере «Таврида», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города Пскова.

Фото здесь и далее: Управление культуры Пскова

На прошлой неделе на «Тавриде» собралось более 100 представителей сферы культуры из 53 регионов России.

Руководители музеев, филармоний, домов культуры, библиотек, детских школ искусств, театров, киностудий, молодёжных центров и региональных министерств культуры приехали на кадровую программу от академии «Меганом», чтобы улучшить свои навыки и получить новые знания.

Константин Васильев рассказал, что во время обучения с участниками работали ведущие эксперты в самых разных областях, проводились тренинги, давались творческие и необычные задания. Участники программы совершенствовали управленческие компетенции для повышения эффективности работы, развивали стратегическое и системное мышление, изучали передовые подходы в управлении для достижения новых результатов.