Культура

Сборные экскурсии по выставке японской гравюры в Пскове пройдут в выходные

Сборные экскурсии по выставке «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове» пройдут 13 апреля во Дворе Постникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Не так давно выставка пополнилась четырьмя новыми предметами из частного собрания. Это две гравюры художников Окумура Масанобу и Утагава Кунисада I, полихромная карта Эдо XVIII века, а также прижизненное издание э-хон «Манга» Кацусика Хокусая.

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«Эти по-настоящему уникальные экспонаты позволят вам всесторонне познакомиться с жанрами японской гравюры. Также вы узнаете о судьбе отважного путешественника, первого посла России в Японии Николая Петровича Резанова», — рассказали в музее.

Напомним, что на выставке представлены восковая фигура первопроходца, макет корабля «Надежда» и многое другое.