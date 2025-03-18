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Истребитель демонов и уникальная манга: новые экспонаты пополнили выставку в псковском музее

19.03.2025 10:37|ПсковКомментариев: 0

Четыре новых экспоната появились на выставке «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове», их представили 19 марта во Дворе Постникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Гостям представили четыре новых предмета из частного собрания: две гравюры художников Окумура Масанобу и Утагава Кунисада I, полихромную карту Эдо XVIII века, а также прижизненное издание э-хон «Манга» Кацусика Хокусая.

«К нам приехали четыре новых предмета. Они недавно появились в коллекции владельцев, уже после открытия нашей выставки, поэтому они предложили нам дополнить выставку новыми уникальными предметами, которые выставляются впервые. Здесь две гравюры, одна из них посвящена истребителю демонов, вторая сумоисту. Это тоже очень редкие изображения спортсменов, отдельный жанр живописи. Представлена карта Эдо восемнадцатого века, но в издании начала ХХ века. И жемчужина нашей коллекции - это подлинная прижизненная манга. Первоначально эти сборники планировались как инструкции для начинающих художников, но в итоге Хокусай придает ему абсолютно новый смысл. Она становятся исследованием его человеческих движений, человеческой жизни. Здесь очень много сюжетов, 24 разворота справа налево», — рассказала старший научный сотрудник отдела хранения живописи Татьяна Николаева.

Она уделила отдельное внимание гравюре истребителя демонов, написанной тушью и коричневой краской. Этот персонаж перекочевал в японскую мифологию из Китая и стал неким оберегом от болезней, в особенности от оспы. 

«В Японии он приобрел особую популярность как защитник от потусторонних существ, от зла и от болезней, особенно от оспы. Его изображения использовались как обереги. У нас как раз его характерный образ: с суровым взглядом, в черных сапогах, в шапочке ученого, потому что в Китае это очень интересный персонаж. Это ученый-затворник, который не смог сдать экзамен на звание государственного служащего и совершил самоубийство. После его смерти императорский двор устроил ему достойные похороны, за что он был очень благодарен и поклялся защищать всю страну, всю империю от злых существенных духов», — уточнила Татьяна Николаева.
 

Ранее эти четыре экспоната нигде не экспонировались, их впервые представили широкой публике именно на Псковской земле.

Напомним, выставка японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» открылась в музейном комплексе «Двор Постникова» 29 ноября. 

Здесь представлены более ста подлинных гравюр из частного собрания коллекционеров из Москвы.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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